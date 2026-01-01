Kolmiodraama-sarjassa kaikki tapaavat toisensa.

Kolmiodraama-sarjan neljännessä jaksossa kaikki tapaavat toisensa yhteisen illanvieton merkeissä. Parit kertovat tapaamisen alussa vuorotellen, kuinka jokaisen yhteiselo on alkanut sujumaan ja suurin osa pareista hehkuttaa, että yhteisasuminen on mennyt hyvin.

Jenni valitsi tekstiviestien perusteella Ollin, jonka kanssa kävi treffeillä ja muutti samaan asuntoon. Kaksikon yhteiselo on ollut takkuista.

– Riittää kyllä juttua ja tullaan toimeen, mutta koen ettei minulla ole mitään tunteita nätisti sanottuna mihinkään suuntaan, Jenni sanoo muille.

Juho kysyy Jenniltä, mikä on takunnut.

– Minulla on sellainen olo välillä, että kävelen siellä ja olen, että tehdään näin ja näin ja näin. Sitten Olli kulkee perässä, Jenni vastaa ja kertoo tarvitsevansa sellaisen henkilön, joka tulee häntä vastaan.

Olli kertoo kameroille Jennillä olevan voimakas tahto, joka tietää, mitä haluaa.

– Hän puhuu pikkuisen suoremmin, kun miten itse olisin varmaan esittänyt asian, Olli sanoo.

Jenni myöntää olevansa kateellinen muiden parien tilanteesta.

Yllä olevalla videolla muut osallistujat analysoivat parin kemiaa ja lopulta Juho täräyttää suoran mielipiteensä.

Kolmiodraama MTV Katsomossa ja MTV3-kanavalla torstaisin. MTV Katsomo+ -tilaajille seuraavat kaksi jaksoa ennakkoon päätösjaksoa lukuun ottamatta.