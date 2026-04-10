Niko Saarinen paljasti näyttelevänsä pian elokuvassa.

Radioalan tähdet suuntaavat perjantai-iltana 10. huhtikuuta radioalan parhaimmistoa palkitsevaan Radiogaalaan.

MTV Uutiset oli haastattelemassa tähtiä gaalan punaisella matolla. Paikalle lipuivat NRJ:n aamuja juontavat Niko Saarinen, Mari-Prinsessa Ståhlhammar sekä Niko Nousiainen.

Saarisella oli oikea jymy-yllätys kerrottavanaan.

– Kysyin juuri ennen gaalan punaista mattoa, että saanko droppaa tämän. Meillä on tulossa elokuva, Saarinen hehkuttaa.

– Ja me ollaan otettu omat roolit sinne, halusi tai ei, Ståhlhammar sanoo

Saarisen mukaan hän ei voi paljastaa paljoa tulevasta projektista.

– Se ei pohjaudu kirjaani. Mutta minuun ja olen itse siinä elokuvassa näyttelemässä, hän avaa.

– Yksi urani hienoimpia juttuja.

