Juuso Välimäki sai NHL-sopimuksen juuri kun oli uutisoitu siirrosta Ruotsiin.
Ruotsalainen jääkiekon SHL-seura Brynäs IF tiedotti tiistaina hankkineensa Juuso Välimäen kaksivuotisella sopimuksella.
27-vuotias suomalaispuolustaja ei kuitenkaan siirry Ruotsiin. Carolina Hurricanes ilmoitti tuoreeltaan tehneensä Välimäen kanssa yksivuotisen sopimuksen.
Suomalainen tienaa NHL-sopimuksellaan 900 000 dollaria eli noin 790 000 euroa.
Välimäki kaupattiin tammikuussa Utah Mammothista Carolinaan. Hän pelasi kauden aikana kuitenkin vain AHL-otteluita.
Puolustaja päätti kauden AHL-finaaleissa, joissa hänen edustamansa Chicago Wolves taipui Toronto Marliesille.
Välimäki on pelannut urallaan 271 NHL:n runkosarjaottelua ja kaksi pudotuspelimatsia. Ensimmäiset ottelunsa hän pelasi sarjassa kaudella 2018–19.