Brynäs IF pettyi Juuso Välimäen tapaukseen.
Tiistai-iltana Ruotsin jääkiekkoliiga SHL:ssä pelaava Brynäs IF tiedotti päässeensä kaksivuotiseen sopimukseen suomalaispuolustaja Juuso Välimäen kanssa.
29 tuntia myöhemmin kuului Carolina Hurricanesin suunnalta. Stanley Cupin tuoreeltaan voittanut NHL-seura rustasi yksivuotisen diilin Välimäen kanssa, eikä Brynäs saakaan 27-vuotiasta suomalaista riveihinsä.
Brynäs ilmaisi torstaina tiedotteessaan saaneensa tiedon Välimäen Carolinan kanssa allekirjoittamasta sopimuksesta.
– Olemme uskomattoman pettyneitä, Brynäsin urheilujohtaja Johan Alcén latasi.
– Tehtävänämme on rakentaa mahdollisimman vahva joukkue, ja tämä työ jatkuu täydellä teholla,
Välimäki siirtyi tammikuussa Utah Hockey Clubista Carolinaan. Hän ei kuitenkaan pelannut kauden aikana yhtään NHL-ottelua, vaan kiekkoili farmisarja AHL:ssä.
Välimäen edustama Chicago Wolves taipui AHL-finaaleissa Toronto Marliesille.
Urallaan Välimäki on pelannut 271 NHL:n runkosarjaottelua ja kaksi pudotuspelimatsia.