Ruotsissa poliisi kärsii sopivien ratsujen puutteesta, eikä ilmiö ole vieras Suomessakaan. Helsingin ratsupoliisin mukaan hevosia kyllä on, mutta oikeanlaisia yksilöitä on vaikea löytää.

Ruotsissa poliisi on ajautunut tilanteeseen, jossa sopivia poliisihevosia ei tahdo löytyä. SVT:n mukaan Tukholmassa karsinoita on jäänyt tyhjiksi, sillä tehtävään tarvitaan poikkeuksellisen rauhallisia ja kestäviä hevosia – ominaisuuksia, joita ei nykyisessä jalostuksessa synny riittävästi.

SVT:n uutisen mukaan hevosjalostus tuottaa yhä urheilullisempia yksilöitä, vaikka poliisi tarvitsee rauhallisia työhevosia.

Tämän allekirjoittaa myös Helsingin Ratsupoliisin vanhempi konstaapeli Jenni Ahomäki Helsingin Ruskeasuon hevostalleilla samalla, kun kaviopoliisit Hannes ja Elvis härnäävät aitauksessa toisiaan haastattelun taustalla.

Suomessa ratsupoliisitoiminta on keskitetty Helsinkiin, jossa työskentelee noin kymmenkunta poliisihevosta.

Ruotsissa poliisikollegoiden havaitsema ilmiö näkyy myös Suomessa, vaikka mittakaava on pienempi. Helsingin ratsupoliisillekin hevosia kyllä tarjotaan, mutta sopivan yksilön löytäminen on vaikeaa. Ratkaiseva tekijä voi olla yllättävänkin pieni.

– Terveys tai sitten ei ole luonteeltaan sopiva, sanoo Helsingin poliisin vanhempi konstaapeli Jenni Ahomäki Viiden jälkeen -ohjelmassa.

Poliisihevosen vaatimukset ovat poikkeuksellisen kovat. Hevosen täytyy olla suuri, terve ja ennen kaikkea erittäin rauhallinen sekä toimintavarma.