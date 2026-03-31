Jalkapalloarki Suomessa iski rajulla tavalla vasten Keith Armstrongin kasvoja – "Tunsin tulleeni huonosti kohdelluksi" Keith Armstrong on kokenut Suomessa yhtä sun toista – niin pelaajana kuin valmentajanakin. Timo Hartikainen Julkaistu 11 minuuttia sitten Jaakko Servo

Keith "Keke" Amstong tuli Suomeen vuonna 1979. Lainasopimus Newcastle Unitedin ja Oulun Palloseuran välillä aloitti kuitenkin pitkän jatkumon, mikä huipentui useisiin Suomen

mestaruuksiin niin

pelaaja

-

kuin

valmentajauralla

.

Kun Amstrong tuli Suomeen hän huomasi nopeasti, että suomalainen jalkapallo oli vielä amatööri- tai korkeintaan puoliammattimaista toimintaa, kuten hän kertoo tänään ilmestyneessä kirjassaan Suomalaisen jalkapallon kultasormen tarina.

Amatöörimäisyys näkyi Suomessa tuohon aikaan niin valmennuksessa kuin seurajohtamisessakin.

Ensimmäisinä Suomen vuosinaan Amstrong pääsi juhlimaan kahta peräkkäistä Suomen mestaruutta Oulun Palloseurassa. Kauteen 1981 tultaessa juhlat oli kuitenkin Oulussa juhlittu.

Useita avainpelaajia siirtyi muualle ja silloinen joukkueen valmentaja Taisto Horneman kärsi Amstrongin mukaan alkoholiongelmasta.

– Harjoitusten tuoksinassa huomasimme yhtäkkiä, että valmentajaa ei näkynyt missään. Horneman oli kaatunut selälleen aidan taakse eikä päässyt ylös omin voimin. Harjoitukset päättyivät siihen, ja joku lähti viemään häntä kotiinsa, Amstrong kertoo kirjassaan.

Noin 10 vuoden pelaajauransa aikana Suomessa Amstrong vaihtoi usein seuraa. Tätä hän perustelee seurojen välinpitämättömyydellä.

– Seurat eivät hoitaneet omaa osuuttaan sopimuksista. Jäin liian usein ilman rahojani tai tunsin tulleeni muuten huonosti kohdelluksi.

Valmennusura vauhtiin

Mittavan valmennusuransa ensisysäyksen Amstrong sai 24-vuotiaana Kuopiossa. Kopareihin vuonna 1982 siirtynyt hyökkääjä oli sopinut seuran kanssa vetävänsä pelaamisen ohessa harjoituksia lapsille.

– En ollut suonut aiemmin valmentamiselle vielä ajatustakaan, mutta tilaisuuden tullen tartuin siihen mielelläni.

Tuleva huippuvalmentaja huomasi, että myös lapsien harjoittelu oli Suomessa hyvin puutteellista.

– Ilman valmennuskokemustakin huomasin, että lasten harjoittelu ei ollut kovin laadukasta; yksi teki ja muut seisoivat jonossa odottamassa vuoroaan. Ideoin uudenlaisia pelejä ja harjoitteita, joilla sain lapset liikkeelle. Jälkikäteen ajatellen valmentajaminäni taisi nostaa tuolloin ensi kertaa päätään, vaikka en sitä silloin niin ajatellutkaan.

Vuonna 1993 alkaneen valmentajauran jälkeen Amstrong on saavuttanut viisi Suomen mestaruutta sekä kolme Suomen Cupin voittoa. Hänet tunnetaan myös pitkästä urastaan tv-kommentaattorina jalkapallolähetyksissä. Vuonna 2023 englantilaissuomalainen valmentaja nimettiin suomalaisen jalkapallon kunniagalleria Hall of Fameen.

