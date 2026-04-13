New York Islandersin haaveet NHL:n pudotuspelipaikasta kariutuivat 1–4-kotitappioon Montreal Canadiensia vastaan.

Islandersin lopullinen luhistuminen tapahtui toisessa erässä, kun Montreal nakutti kolme maalia vain 55 sekuntiin. Kotiyleisö osoitti villisti tyytymättömyyttään Islandersiin buuaamalla äänekkäästi tapahtumasarjan jälkeen.

Islanders on hävinnyt seitsemästä viime ottelustaan kuusi. Sillä on jäljellä enää yksi runkosarjaottelu ja sen ero Metropolien divisioonan viimeiseen pudotuspelipaikkaan venyi kolmeen pisteeseen.

Kyseessä on ensimmäinen kerta sitten vuoden 2018, kun New York Islanders on jäänyt ulos pudotuspeleistä kahtena peräkkäisenä keväänä.

Itäisessä konferenssissa on jaossa enää yksi paikka Stanley Cupin playoffseihin. Siitä taistelevat Islandersin divisioonassa viivan päällä pisteen turvin oleva Philadelphia Flyers sekä Washington Capitals ja Columbus Blue Jackets. Näistä Capitals piti toiveensa elossa 3–0-kotivoitolla Pittsburgh Penguinsista. Columbus sen sijaan hävisi Boston Bruinsille 2–3.

Philadelphialla on jäljellä ottelut pudotuspelipaikkansa varmistaneita Carolinaa ja Montrealia vastaan. Columbus ja Washington pelaavat tiistaina viimeisessä runkosarjaottelussaan vastakkain. NHL:n runkosarja päättyy torstain ja perjantain välisenä yönä Suomen aikaa.