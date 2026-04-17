Vuoden suodatinkahvi ja vuoden suklaatuote paljastettiin Huomenta Suomen suorassa lähetyksessä perjantaina.

Mikä on vuoden paras suodatinkahvi ja suklaatuote? Voittajatuotteet paljastettiin perjantaina kello 10.35 alkaen Huomenta Suomen suorassa lähetyksessä Helsinki Coffee Festival- ja Jäätelö ja suklaakarnevaali -tapahtumassa.

Vuoden Suodatinkahvi 2026:



1.Kaffa Roastery – Aristobulo Rayo, Geisha

2.Kahwe – MAD Spark

3.Pirkanmaan paahtimo – Ana Vergara, Bourbon Sidra, Kolumbia



Vuoden Suklaatuote 2026:



1.Billnäs Chocolate Factory – Billnäs Barista

2.PetriS Chocolate – Runebergintorttu-praliini

3.Vanhankaupungin Suklaa – Manteli & Passiohedelmä

Mistä kilpailuissa on kyse?

Vuoden suodatinkahvi on Suomen kahvialan merkittävin ja pitkäaikaisin eri paahtimoiden kahveja vertaileva kilpailu, joka järjestetään jo kymmenettä kertaa.

Kilpailussa arvioitiin 16 eri paahtimoiden kahvit sokkona täysin tasapuolisin menetelmin tuomariston toimesta, johon kuuluu kahvi- ja ruoka-alan ammattilaisia sekä vaikuttajia. Kahvien valmistuksesta vastaa puolueeton ammattibarista. Kaikki kahvit valmistetaan samalla tyylillä suodatinkeittimellä.

Sen sijaan vuoden suklaatuote palkittiin nyt ensimmäistä kertaa yleisön pyynnöstä. Kilpailussa oli mukana runsaasti innovatiivisia tuotteita Suomen suklaamarkkinoilta.

– Suklaa on uskomattoman monipuolinen ja inspiroiva raaka-aine, joka taipuu praliineiksi, tryffeleiksi, suklaakuorrutetuiksi fudgepaloiksi, marjoiksi ja pähkinöiksi, juotavaksi kaakaoksi, leivonnaisiksi sekä lukemattomiksi muiksi herkullisiksi innovaatioiksi, kertoo kilpailujärjestäjä .