Jääkiekon NHL:ssä Boston Bruins on voittanut Columbus Blue Jacketsin vieraissa maalein 3–2. Bostonin suomalaispuolustaja Henri Jokiharju teki ottelussa pisteet 1+1.
Jokiharju syötti Sean Kuralyn tekemän avausmaalin, ja puolustaja teki itse Bostonin toisen maalin.
Jokiharjulla on nyt kuluvalta kaudelta tehot 2+13. Edellinen osuma syntyi kaksi viikkoa sitten, mutta ennen tätä Jokiharju pelasi maaleitta 13 kuukauden ajan. Jokiharjun, 26, yhden NHL-sesongin maaliennätys on neljä.
Bostonin maalivahtina pelasi Joonas Korpisalo, joka pysäytti ottelussa 33 laukausta. Korpisalo valittiin ottelun tähtipelaajien joukkoon.