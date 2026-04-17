Kritisoidun ICE:n johtaja lähtee virastosta.

Yhdysvaltojen maahanmuuttopoliisi ICE:n johtaja Todd Lyons on ilmoittanut eroavansa toukokuussa, uutisoivat muun muassa yhdysvaltalaismediat New York Times ja NBC.

New York Times mukaan Lyons perustelee päätöstään sillä, että hän haluaa viettää enemmän aikaa perheensä kanssa.

Lyonsin johtajakaudella ICE:n agenttien kovat otteet ovat herättäneet Yhdysvalloissa laajaa kritiikkiä ja kirvoittaneet mielenosoituksia.

Alkuvuodesta ICE:n agentit ampuivat kaksi Yhdysvaltain kansalaista kuoliaaksi Minnesotassa Minneapolisin kaupungissa ja tekivät osavaltiossa aggressiivisia ratsioita ja pidätyksiä.

USA:n sisäisen turvallisuuden ministeriä Kristi Noemia ryöpytettiin ICE-ampumisista.