Hallitsevaa NHL-mestaria Florida Panthersia uhkaa toden teolla jääminen ulos kevään pudotuspeleistä. Buffalo Sabresia vastaan joukkue kärsi jo neljännen peräkkäisen tappionsa.

Florida aloitti kotikaukalossaan pelatun ottelun väkevästi. Lukemat olivat kuuden minuutin kohdalla jo 2–0 Sandis Vilmanisin ja Evan Rodriguesin onnistuttua maalinteossa.

Buffalo tuli ennen erätaukoa vielä tasoihin, ja toinenkin erä mentiin tasatahtiin.

Päätöserässä Jason Zucker viimeisteli Buffalon voittomaalin ylivoimalla, ja Josh Doan niittasi vielä loppulukemiksi 3–5.

Florida on divisioonassaan toiseksi viimeisenä, ja eroa varman pudotuspelipaikan tuovaan kolmossijaan on 11 pistettä. Itäisen konferenssin viimeinen niin sanottu villi kortti -paikkakin on yhdeksän pisteen päässä. Joukkueella on pelaamatta vielä 27 ottelua.

Laajan materiaalinsa siivittämänä kahteen peräkkäiseen Stanley cupiin kahdella viime kaudella edennyt Florida on ollut tällä kaudella vaikeuksissa lukuisien loukkaantumisten kanssa.

Buffalo-ottelusta sivussa olivat muun muassa Brad Marchand, ja koko kauden sivussa ollut kapteeni Lisäksi viime kevään pudotuspelien arvokkain pelaaja loukkaantui jo ottelun alkuvaiheessa eikä enää palannut kaukaloon.