Jääkiekon NHL:ssä Colorado Avalanche varmisti paikkansa pudotuspelien toisella kierroksella. Colorado vei ensimmäisen kierroksen ottelusarjan Los Angeles Kingsiä vastaan voitoin 4–0.

Ratkaiseva voitto irtosi Suomen aikaa maanantain vastaisena yönä maalein 5–1.

Ottelun ykköstähti oli Coloradon Nathan MacKinnon, joka viimeisteli kaksi maalia ja kirjautti yhden syöttöpisteen. MacKinnon on tehnyt urallaan nyt 57 pudotuspelimaalia, joiden myötä hän on vain osuman päässä Peter Forsbergista seuran kaikkien aikojen listalla.

Coloradon suomalaishyökkääjä Artturi Lehkoselle kirjattiin niin ikään syöttöpiste. Jäällä nähtiin myös Kingsin paidassa pelaava Samuel Helenius, jonka kausi päättyy tuoreen tappion myötä.

Yön toisessa ottelussa Tampa Bay voitti Montrealin 3–2 ja tasoitti ottelusarjan 2–2:een.

Anaheimin ja Edmontonin kohtaaminen venyi jatkoerään tilanteessa 3–3 Anaheimin johtaessa ottelusarjaa 2–1. Ottelun avausmaalin viimeisteli Oilersin Kasperi Kapanen.

Anaheimin 2–2-tasoituksen viimeisteli Kapasen tavoin maalin läheisyydestä Mikael Granlund.



