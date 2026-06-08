Joona Koppasta kutsuu Ruotsi.

Joona Koppanen, 28, siirtyy ensimmäistä kertaa urallaan Ruotsiin, maan jääkiekon pääsarja SHL:ssä pelaavaan Luulajaan.

Suomalaishyökkääjä on pelannut NHL-otteluita neljänä kautena peräjälkeen, kaikkiaan 33. Tehopisteet jäivät kolmeen merkintään (1+2).

Ensin Koppanen oli Boston Bruinsin riveissä, ja kaudesta 2023–24 lähtien hän kuului Pittsburgh Penguinsin vahvuuteen. Suurin osa näistä sesongeista vierähti farmisarja AHL:ssä.

Luulajan GM Thomas Fröberg kehuu tiedotteessa Koppasta hyväksi ja luotettavaksi kahden suunnan keskushyökkääjäksi, jonka suurimmat vahvuudet ovat alivoimapelaamisessa ja aloituksissa.

Koppanen itse sanoo odottavansa innolla Luulajan riveihin liittymistä.

– Monet ystäväni ovat pelanneet siellä aiemmin ja pitäneet siitä, joten päätös oli aika helppo tehdä. Olen kuullut Luulajan kannattajakulttuurista pelkästään hyvää, ja uskon, että meillä tulee olemaan hyvä joukkue, suomalainen kommentoi.

Luulajan nipussa ovat suomalaisista myös puolustajat Oskari Laaksonen ja Otto Leskinen sekä hyökkääjät Anton Levtchi ja Markus Nurmi.

Viimeksi Koppanen on pelannut Euroopassa kotimaassaan Suomessa kaudella 2020–21: sekä SM-liigan Ilveksessä että Mestiksen Kooveessä.