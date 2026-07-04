Ruotsalaishyökkääjä Linus Weissbach lähtee SHL:stä Venäjän KHL-liigaan. Tapaus on ensimmäinen laatuaan vuonna 2022 alkaneen hyökkäyssodan jälkeen.
Weissbach on tehnyt yksivuotisen sopimuksen Pietarin SKA:n kanssa.
28-vuotias pelaaja on edustanut kaksi edellistä kautta SHL:n ikonista Frölundaa. Pisteitä on tullut kohtuullisesti, mutta Aftonbladetin mukaan göteborgilaisseura ei tarjonnut omalle kasvatilleen enää jatkoa.
Weissbach on pelannut urallaan kaksi miesten A-maaottelua Tre Kronorissa, mutta tuoreen uravalinnan myötä maajoukkueen ovet sulkeutuvat. Hyökkääjä vietti aiemmin urallaan useita vuosia Pohjois-Amerikassa juniorisarjoissa ja AHL:ssä.
Weissbach on Aftonbladetin mukaan ensimmäinen ruotsalaispelaaja, joka siirtyy Venäjän liigaan suoraan Ruotsin pääsarjasta vuoden 2022 hyökkäyssodan alkamisen jälkeen. KHL:ssä on kuitenkin nähty joka vuosi ruotsalaisia myös talven 2022 jälkeen, mutta nämä pelaajat ovat joko jatkaneet liigassa tai siirtyneet muualta maailmalta.
Tällä hetkellä KHL:ssä ei pelaa suomalaisia, mutta ensi kaudella liigassa torjuu yksi norjalainen, sillä SM-liigastakin tuttu Henrik Haukeland teki hiljattain kaksivuotisen sopimuksen Traktor Tsheljabinskiin.
Pietarin SKA:n omistaa Venäjän valtion energiayhtiö Gazprom. Seuran pomo on presidentti Vladimir Putinin lähipiiriin kuuluva Gennadi Timtshenko. Timtshenko toimi aiemmin myös Helsingin areenan omistajana.