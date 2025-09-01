Trumpin ex-asianajaja rajussa onnettomuudessa

Rudy Giuliani toimi New Yorkin pormestarina vuosina 1994–2001. AFP / Lehtikuva
Yhdysvalloissa New Yorkin entinen pormestari Rudy Giuliani on ollut liikenneonnettomuudessa New Hampshiren osavaltiossa.

Giulianin turvapäällikön Michael Ragusan julkaiseman tiedotteen mukaan Giuliania kuljettaneen auton perään oli ajanut lauantai-iltana kovalla nopeudella toinen ajoneuvo.

Giuliani, 81, on saanut Ragusan mukaan sairaalahoitoa muun muassa selkärangassa havaittuun murtumaan.

– (Giuliani) on saanut vammoja, mutta on hyvällä tuulella ja toipuu erinomaisesti, Ragusa sanoi.

New Hampshiren osavaltion poliisin mukaan onnettomuudessa loukkaantui Giulianin lisäksi kaksi muuta ihmistä, mutta kenenkään vammat eivät ole hengenvaarallisia. Kumpikin onnettomuudessa osallisena olleista autoista vaurioitui pahasti.

Giuliani toimi New Yorkin pormestarina vuosina 1994–2001. Giuliani tunnetaan myös Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin entisenä asianajajana.

