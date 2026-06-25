Porin Mäntyluodon telakalla koettiin tänään torstaina historiallinen hetki, kun alueelle saapui ensimmäinen teräsjuna yli kymmeneen vuoteen.

16 vaunua pitkä teräskuljetus saapui Porin Mäntyluodon telakalle tänään mukanaan noin 800 tonnia SSAB:n Raahen tehtaalla valmistettua terästä.

Kyse ei ole mistä tahansa teräskuormasta. Materiaali on varattu Yhdysvalloille toimitettavan uuden jäänmurtajan kahden ensimmäisen lohkon rakentamiseen.

Jäänmurtajan osien tuotanto Mäntyluodossa käynnistyi jo aikaisemmin tällä viikolla.

16 vaunua pitkä kuljetus saapui tänään Mäntyluodon telakan alueelle.

Merkittävä hetki

Sata Shipbuildingin toimitusjohtaja Niko Suomela kuvaa hetkeä merkittäväksi koko telakan tulevaisuuden kannalta.

Suomelan mukaan 800 tonnia terästä vastaa vähintään 20 rekkakuormaa. Mäntyluodossa se purettiin suoraan telakan linjoille suurilla nostureilla.

– Tämä on erittäin tehokas ja vihreä tapa tuoda terästä, Suomela sanoo.

Ensimmäinen lasti saadaan purettua vuorokaudessa.

Rata Mäntyluotoon ei ole uusi, mutta sitä ei ollut käytetty yli kymmeneen vuoteen. Suomelan mukaan suurin työ ei ollut radan fyysinen kunnostus, vaan sen uudelleen kytkeminen valtakunnan rataverkkoon.

Jatkossa teräslasteja alkaa tulla Mäntyluotoon kuukausittain.