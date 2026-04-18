Baseball-legenda Garret Anderson on poissa.

Baseballin MLB-mahtisarjan entinen huippupelaaja Garret Anderson, 53, on kuollut sydänkohtaukseen. Hänen vaimonsa Teresa kertoi asiasta ESPN:lle ja torstaisesta menehtymisestä uutisoivat myös monet muut suuret tiedotusvälineet.

Yhdysvaltalainen Anderson oli johdattamassa Los Angeles Angelsin sen toistaiseksi ainoaan MLB-sarjan mestaruuteen vuonna 2002. Historian suurimman määrän otteluita (2 013) Angelsin riveissä pelannut mies teki lukuisia seuraennätyksiä, ja hänet valittiin myös kolmesti MLB:n tähdistöotteluun.

Angelsin omistaja Arte Moreno kertoi tiedotteessa seuran surevan yhden rakastetuimman ikoninsa menetystä. Hän kuvaili Andersonin olleen yksi organisaation kulmakivistä 15 vuoden ajan hänen "stoalaisen läsnäolonsa" siivittäneen Angelsin menestyksen aikakauteen, jonka kohokohta mestaruus oli.

– Garretilla on ikuisesti erityinen paikka Angelsin fanien sydämissä hänen koko uransa ajan ja sen jälkeen vallinneen ammattitaidon, tyylikkyyden ja uskollisuuden ansiosta. Hänen ihailunsa ja kunnioituksensa lajia kohtaan oli mittaamatonta, Moreno kommentoi.

Anderson aloitti MLB:ssä silloisessa California Angelsissa vuonna 1994 ja jatkoi Los Angeles Angelsiksi muuttuneessa seurassa aina vuoteen 2008. Viimeiset kaksi kauttaan mies pelasi Atlanta Braversissa 2009 ja Los Angeles Dodgersissa 2010. Peliuransa jälkeen hän toimi tv-analyytikkona Angelsin lähetyksissä.

Garret Anderson oli Los Angeles Angelsin suurpelaaja./All Over Press

Angelsin perjantain ottelua San Diego Padresia vastaan edelsi hiljainen hetki Andersonin muistoksi. Seura kertoi kunnioittavansa legendaansa myös muistomerkillä pelipaidoissaan loppukauden ajan.