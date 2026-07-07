Brittilaulaja Lauren Bennett on kuollut 37-vuotiaana.

Laulaja Lauren Bennett on kuollut 37-vuotiaana, kertoo BBC. Bennett lauloi LMFAO-yhtyeen vuoden 2011 megahitissä Party Rock Anthem.

Hän oli myös osa G.R.L.-yhtyettä, johon hän liittyi vuonna 2014. Bändi muisteli laulajaa Instagram-tilillään.

– Tulemme ikuisesti vaalimaan rakkautta, naurua ja lukemattomia muistoja, joita hän meille antoi. Hänen kaunis sielunsa kosketti monia ja häntä tullaan kaipaamaan syvästi ja rakastamaan ikuisesti, julkaisussa kirjoitetaan.

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G.R.L. tunnetaan Ugly Heart -kappaleesta.