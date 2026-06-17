Lapsitähti Daveigh Chase on kuollut.
Yhdysvaltalaisnäyttelijä Daveigh Chase on kuollut 35-vuotiaana. Kuolemasta kertoo muun muassa TMZ.
Chase kuoli tiistaina 16. kesäkuuta aivokalvontulehdukseen ja siitä seuranneeseen verenmyrkytykseen. Kuolemasta kertoi näyttelijän miesystävä Roy Hernandes.
Näyttelijä oli kiidätetty sairaalaan aiemmin tässä kuussa aliravitsemuksen takia.
Chase teki läpimurtonsa Hollywoodissa jo lapsena ja hänet muistetaan parhaiten vuoden 2002 kauhuelokuva The Ringistä, jossa hän näytteli Samara-nimistä haamua.
Lisäksi hän teki useita televisiosarjoja, sekä äänirooleja, joista tunnetuin on Disneyn Lilo & Stitch -elokuvasta Lilon ääni.