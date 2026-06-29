Daveigh Chase tuli tunnetuksi muun muassa The Ring -kauhuelokuvasta.
Yhdysvaltalaisnäyttelijä Daveigh Chasen, 35, kuolinsyy selvisi.
Variety kertoo entisen lapsitähden menehtyneen aidsiin, eli pitkälle edenneeseen HI-virukseen. Chase kuoli Los Angelesissa 17. kesäkuuta.
Kuolinsyyraporttiin oli kirjattu myös lääkkeiden ja huumeiden sekakäyttö.
Näyttelijän alustavaksi kuolinsyyksi kerrottiin aivokalvontulehdus ja siitä aiheutunut verenmyrkytys.
Chase kiidätettiin sairaalaan kesäkuun alussa aliravitsemuksen vuoksi.
Daveigh Chase teki läpimurtonsa vuonna 2002.?? www.splashnews.com/ All Over Press
Näyttelijän isä kertoo New York Timesille tyttärensä kärsineen huumeongelmasta jo 13-vuotiaasta alkaen. Hän kertoo, ettei ollut tyttärensä kanssa tekemisissä vuosiin.
Chasen kuolemasta kertoi hänen miesystävänsä Roy Hernandes.
Chase teki läpimurtonsa Hollywoodissa jo lapsena ja hänet muistetaan parhaiten vuoden 2002 kauhuelokuva The Ringistä, jossa hän näytteli Samara-nimistä haamua.
Lisäksi hän teki useita televisiosarjoja, sekä äänirooleja, joista tunnetuin on Disneyn Lilo & Stitch -elokuvasta Lilon ääni.