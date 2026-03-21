Norris avioitui toisen kerran Gena O’Kelleyn kanssa 1988 ja pari sai kaksoset Dakotan ja Danileen vuonna 2001.

Norris sai ensimmäisen lapsensa, Miken , Diane Holechekin kanssa vuonna 1962. Kolme vuotta myöhemmin syntyi poika Eric . Pari erosi 30 vuoden avioliiton jälkeen vuonna 1988.

Hän kuvailee isänsä eläneen elämäänsä määrätietoisesti ja rakastaen kaikkia ihmisiä.

– Mitä tahansa olinkaan käymässä läpi, olit aina läsnä. Varmistit, että tiesin, kuinka paljon rakastit minua. En usko, että oli yhtään päivää, jolloin et olisi sanonut sitä. Olen ylpeä siitä, että olen poikasi. Muistot, joita loimme, oppitunnit, joita opetit minulle, ja jatkuva nauru, jota jaoimme, pysyvät mukanani loppuelämäni ajan.

Chuck Norrisin legenda ei kuole – mutta mies elokuvien ja meemien takana on poissa

– Isäni oli suojelijani heti syntymästäni lähtien, ja heti kun hän otti minut syliinsä, minusta tuli hänen pikkutyttönsä.

Hän kuvailee, kuinka sanat eivät riitä kertomaan kuinka kiitollinen hän on, että Chuck oli hänen isänsä.

– Isäni rakasti syvästi ja huolehti jokaisesta ihmisestä elämässään suurella hellyydellä. Hänellä saattoi olla soturin ulkokuori, mutta hänen sydämensä oli täynnä rakkautta, ja olen niin kiitollinen siitä, että hän ja äitini ovat jättäneet sen minulle perinnöksi.