Yhdysvaltalainen näyttelijä Chuck Norris on kuollut 86-vuotiaana.
Norris vietiin sairaalaan Havaijilla torstaina, ja hänen perheensä ilmoitti hänen menehtyneen perjantaiaamuna. Norris syntyi 10.3.1940 Oklahomassa.
Norrisin perhe kertoi näyttelijän kuolemasta Facebookissa.
Norris oli taistelulajien todellinen mestari ja hänet on nimetty myös taistelulajien Hall of Fameen. Hän oli karaten keskisarjan maailmanmestari kuuden vuoden ajan eikä hävinnyt yhtään kamppailua.
Näyttelijän uransa Norris aloitti hieman pienemmistä rooleista, mutta sai esitellä taitojaan Bruce Leetä vastaan ja se nostatti hänet hiljalleen toimintaelokuvien tähdeksi. Norris tunnetaan muun muassa Walker, Texasista -sarjasta.