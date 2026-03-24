Mel Schilling sairasti syöpää.

Ensitreffit alttarilla Australia -ohjelman asiantuntija Mel Schilling on kuollut 54-vuotiaana. Puoliso kertoo kuolinuutisesta Schillingin Instagram-tilillä.

– Melanie Jane Brisbane-Schilling menehtyi tänään rauhallisesti rakkauden ympäröimänä, Schillingin Gareth-puolison jakamassa julkaisussa lukee.

– Useimmille teistä hän oli Mel Schilling – Ensitreffit alttarilla Australia -ohjelman matriarkka ja tosi-tv:n kuningatar. Maddielle (Schillingin tytär) ja minulle hän oli meidän pikku Melsiemme: uskomaton äiti, esikuva ja sielunkumppani, Gareth kirjoittaa Instagramissa.

– Vietin 15 upeaa vuotta sielunkumppanini kanssa, ja oli elämäni suurin etuoikeus saada olla hänen rinnallaan. Siitä olen ikuisesti kiitollinen. Hyvästi, rakkaani. Ainoa rakkaani. Kunnes tapaamme taas, teksti päättyy.

Mel Schilling oli kuollessaan 54-vuotias.

