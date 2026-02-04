Puertoricolainen Ricky Martin osoitti tukensa Grammy-gaalassa pystejä saaneelle ja ICE:a kritisoineelle Bad Bunnylle.

Puertoricolainen Bad Bunny sai viime sunnuntaina vuoden parhaan albumin Grammy-palkinnon. Debi Tirar Mas Fotos on ensimmäinen kokonaan espanjankielinen albumi, joka on saanut kyseisen pystin.

Bad Bunny pokkasi gaalassa myös kaksi muuta palkintoa. Hän otti illan ensimmäisessä kiitospuheessaan kantaa Yhdysvaltain maahanmuuttopoliisi ICE:n ja muiden liittovaltion maahanmuuttoviranomaisten toimintaan.

– Ennen kuin sanon kiitos Jumalalle, aion sanoa, että ICE ulos, hän sanoi.

Bad Bunny vei kotiin vuoden albumin./All Over Press

Itsekin Puerto Ricosta kotoisin oleva Ricky Martinin julkaisi kirjoituksen El Nuevo Día -lehdessä, jonka otsikko oli Kun yksi meistä menestyy, me kaikki menestymme. Martin kirjoittaa liikuttuneensa, että Bad Bunny voitti täysin espanjankielisellä tuotannolla vuoden albumin.

– En vain taiteilijana, vaan myös puertoricolaisena, joka on kulkenut maailman lavoilla kantaen mukanaan kieltään, aksenttiaan ja historiaansa, hän kirjoittaa Billboard-lehden mukaan.

Martin julkaisi kirjoituksensa myös Instagram-tilinsä Tarinat-osiossa.

– Tiedän, mitä on menestyä ilman, että luopuu siitä, mistä on kotoisin. Tiedän, kuinka raskasta se on, mitä se maksaa, ja mitä uhrata, kun päätät itse olla muuttumatta, vaikka muut sitä pyytävät. Siksi saavutuksesi ei ole vain historiallinen musiikillinen saavutus, vaan kulttuurinen ja inhimillinen voitto, hän kirjoittaa.

– Voitit muuttamatta äänesi sävyä. Voitit poistamatta juuriasi. Voitit pysymällä uskollisena Puerto Ricolle.

Martinin mukaan hän katsoi pala kurkussa miehen Grammy-gaalan kiitospuhetta.

– Minua kosketti eniten, kun näin sinut lavalla ja koko yleisö oli hiljaa, kun puhuit. Kun puolustit maahanmuuttajayhteisöä, kun osoitit järjestelmän, joka vainoaa ja erottaa, puhuit paikasta, jonka tunnen hyvin, paikasta, jossa pelko ja toivo elävät rinnakkain, jossa miljoonat elävät kielten, rajojen ja lykkääntyneiden unelmien välissä, muusikko jatkaa.

Bad Bunny esiintyy viikon päästä amerikkalaisen jalkapallon ammattilaissarja NFL:n huipentavan Super Bowlin väliaikashow'ssa. Muutoin artisti ei käynnissä olevan maailmankiertueensa aikana esiinny Yhdysvalloissa. Hän on perustellut päätöstä huolella siitä, että maahanmuuttoviranomaiset tekisivät ratsioita hänen konserteissaan.