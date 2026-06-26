Poliisi ei ole vielä päättänyt, miten toimitaan Myyrmannin hakaristilipun tapauksessa.

Itä-Uudenmaan poliisilaitokselta kerrotaan, että vantaalaiskauppakeskuksen eteen nostetusta natsilipusta on kirjattu poliisille ilmoitus.

– Odotamme vielä lisätietoja tapahtumista ja arvioimme asiaa sen jälkeen, poliisilaitokselta kerrotaan sähköpostitse MTV Uutisille.

Vantaan Myyrmäessä sijaitsevan kauppakeskus Myyrmannin edessä liehui lipputangossa hakaristilippu keskiviikkoaamuna.

Kauppakeskuksen vartijat poistivat lipun nopeasti, kauppakeskuksen johtajan mukaan vain minuuttien ajan. Hän piti toimintaa ilkivaltana.

Lippu oli MTV Uutisten lukijaltaan saaman videon perusteella natsi-Saksan sotilaslippu. Lipussa on mustavalkoinen risti, jonka keskellä on hakaristi valkoisen ympyrän keskellä. Sen yläkulmassa on Saksan rautaristi. Lippua käytettiin muun muassa Natsi-Saksan sotalaivojen lippuna.

Lippu ei ole laiton, mutta käytöstä voidaan tuomita

Hakaristi ei ole Suomessa sinänsä kielletty, mutta joissain yhteyksissä sen käyttö voi olla laitonta.

Uusnatsijärjestö Pohjoismainen vastarintaliikkeen edustajat heiluttelivat natsi-Saksan hakaristilippuja Helsingissä itsenäisyyspäivänä 2018. Helsingin hovioikeus päätyi sittemmin päätelmään, että liputtajat syyllistyivät kiihottamiseen kansanryhmää vastaan julistamalla lipun edustamaa aatetta mielenosoituksessa.

Hakaristilippujen kantamisella katsotettiin levitettävän selkeästi uhkaavaa, solvaavaa ja vihamielistä viestiä maahanmuuttajia ja muita vähemmistöryhmiä vastaan.