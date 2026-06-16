Putin-pilapiirtäjä ammuttiin Puolassa

Skrepetski nousi suosioon taidemaalarina, kuvanveistäjänä ja bloggaajana, jonka satiiriset teokset kuvasivat nyky-Venäjää ja kansan kuuliaisuutta Putinia kohtaan.

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Häntä uhkaavien sortotoimien vuoksi taiteilijan oli pakko paeta kotimaastaan, ja viime vuodet hän on ollut maanpaossa.

Vain kolme päivää ennen ampumista hän oli Berliinissä. Siellä hän osallistui aktiivisesti mielenosoituksiin ja taidetapahtumiin, joiden tarkoituksena oli kiinnittää länsimaisen yleisön huomio Putinin sotarikoksiin Ukrainassa ja Kremlin levittämään terroriin.