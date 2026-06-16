Tunnettu Putin-pilapiirtäjä oli maanpaossa Venäjältä.
Venäjän presidentistä Vladimir Putinista pilapiirroksia taiteillut Semjon Skrepetski, oikealta nimeltään Robert Kuzovkov, 44, ammuttiin keskellä päivää Puolassa, Biała Podlaskan kaupungissa Valko-Venäjän rajan tuntumassa.
Asiasta kertovat muun muassa puolalaismediat Wpolsce24 ja Notes from Poland.
Skrepetski ammuttiin lähietäisyydeltä useilla laukauksilla. Ensihoitajien elvytysyrityksistä huolimatta miestä ei onnistuttu pelastamaan.
Yksi epäilty pidätettiin lähellä Valko-Venäjän konsulaattia. Epävirallisten tietojen mukaan pidätetty mies on Valko-Venäjän kansalainen.
Poliisit tutkivat ampumapaikkaa Biala Podlaskan kaupungissa Puolassa.
Ground Newsin mukaan tekoon oli osallisena kaksi henkilöä, ja viranomaiset jatkavat toisen epäillyn etsintöjä.
Tapausta tutkivat Lublinin piirisyyttäjänvirasto sekä maan sisäisestä turvallisuudesta vastaavat viranomaiset.
Taiteilija oli viime vuodet maanpaossa
Skrepetski nousi suosioon taidemaalarina, kuvanveistäjänä ja bloggaajana, jonka satiiriset teokset kuvasivat nyky-Venäjää ja kansan kuuliaisuutta Putinia kohtaan.