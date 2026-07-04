Belgian Elise Mertens voitti yllättäen Wimbledonin tennisturnauksen naisten kaksinpelin kolmannella kierroksella Kazakstanin Jelena Rybakinan lukemin 7–6 (7–4), 6–1. Vain hetkeä myöhemmin kisasta putosi toinenkin jättinimi.
Rybakina on naisten maailmanlistalla toisena ja pelasi nurmikenttäturnauksen kakkossijoitettuna, mutta Mertens taivutti hänet reilun puolentoista tunnin ottelun päätteeksi. Mertens on maailmanlistalla sijalla 25.
– Olen sanaton. Tämä on ehdottomasti yksi urani suurimmista voitoista, Mertens kommentoi Aftonbladetin mukaan.
Vain noin tunti myöhemmin myös ennakkosuosikki Iga Swiatek putosi karkeloista. Puolalainen hävisi Filippiinien Alexandra Ealalle (maailmanlistan 32.) kahdessa erässä. Swiatek oli Wimbledonin hallitseva voittaja. Hän on maailmanlistan kolmonen.