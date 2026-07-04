Salkkareiden pysäyttävä päätösjakso kerää ylistystä: "Vuosituhannen lopetus"

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– Herran v*tun jumala mikä päätösjakso. Nyt oli sellainen lopetus, että ei jättänyt kylmäksi. Ihan älyttömän hyviä näyttelijäsuorituksia, oli draamaa ja keskityttiin sopivasti muutamaan asiaan. Ei ollut liikaa, ei liian vähän. Jäi avoimia asioita ensi kaudelle ja pitkästä aikaa oikeasti odottaa kauden alkua kuumeisesti. Mutta kyllähän toi pysäytti. Aaro on yksi legendaarisimmista hahmoista. Kiitos Teemu Lehtilä näistä vuosista, et pettänyt ikinä, viides analysoi.