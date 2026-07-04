Salkkareiden kevätkauden päätösjakso ei jättänyt sarjan katsojia kylmäksi.
Salatut elämät -sarjan kevätkausi päättyi perjantaina 3. heinäkuuta MTV Katsomossa ja MTV3-kanavalla.
Kauden päätösjaksossa nähtiin odottamaton käänne, kun Linda ampui Aaroa tilanteen äidyttyä uhkaavaksi teollisuushallissa. Päähänsä osuman saanut Aaro kaatui maahan samalla, kun Marianna, Linda, Aki ja Henrik katsoivat järkyttyneinä vieressä.
Päätösjakso on herättänyt runsaasti keskustelua anonyymissä viestintäsovelluksessa Jodelissa. Pysäyttävä käänne ja jaksossa nähdyt näyttelijäsuoritukset keräävät suitsutusta katsojilta.
– Siis mitä, paras päätösjakso vuosiin, kunnon plot twist, yksi kirjoittaa.
– Täytyy kyllä kehua Monikan (Lindeman) näyttelijäntaitoja. Purskahdin välittömästi itkuun, kun Lindan silmistä välittyi niin vahvasti se kauhu ja järkytys kun oli vetänyt liipasimesta, toinen kommentoi.
– Teemu Lehtilä on tehnyt niin huikeaa työtä näyttelemällä Aaroa, kolmas ylistää.
– Nytkö se sitten päättyi. Yksi huikein ja legendaarisin pahiksen rooli suomalaisessa televisiossa. Kiitos Teemu, neljäs kiittää.