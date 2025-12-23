AfD:n edustajat ovat kiistäneet syytökset.
Saksassa äärioikeistolaista Vaihtoehto Saksalle -puoluetta (AfD) epäillään puolustustietojen keräämisestä Venäjälle, kertoo Politico.
Muut puolueet pitävät epäilyttävinä yksityiskohtaisia kysymyksiä, joita etenkin AfD:n maapäiväedustaja Ringo Mühlmann on jatkuvasti esittänyt alueensa hallitukselle käyttäen oikeuttaan kansanedustajana.
Kysymykset ovat koskeneet esimerkiksi Saksan droonipuolustusta sekä Ukrainalle lähetettävää sotilaskalustoa ja niiden kuljetusreittejä.
AfD:n edustajat ovat itse kiistäneet syytökset.
Saksassa on oltu varpaillaan Venäjän viimeaikaisten kyberhyökkäysten takia.
Korjattu kello 14.01 Mühlmann ei ole kansanedustaja vaan maapäiväedustaja.