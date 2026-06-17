Naton ydinasepolitiikan suunnitteluryhmä on ylin Naton ydinpelotteesta linjaava elin.
Puolustusministeri Antti Häkkänen osallistuu Naton puolustusministerikokoukseen, Naton ydinasepolitiikan suunnitteluryhmän kokoukseen ja Ukrainan materiaalitukea koordinoivan ryhmän kokoukseen huomenna Naton päämajassa.
Häkkänen toteaa, että edessä on tärkeä ja painava kokouspäivä.
– Naton puolustusministerikokouksen asialistalla ovat muun muassa liittokunnan pelotteen ja puolustuksen vahvistaminen, puolustusmenotavoitteessa edistyminen, puolustusteollisuuden vauhdittaminen sekä ilma- ja ohjuspuolustuksen kehittäminen, Häkkänen sanoo.
Häkkäsen mukaan Suomen tavoitteena on edistää päätöksiä, jotka vahvistavat puolustusta, lisäävät suorituskykyä ja parantavat valmiutta Euroopassa.
– Kaikkien liittolaisten on otettava vakavasti velvollisuutensa yhteiseen puolustukseen panostamisesta, Häkkänen jatkaa.
Ukrainan materiaalitukea koordinoivan ryhmän (Ukraine Defense Contact Group, UDCG) kokouksessa aiheina ovat Ukrainan sodan tilanne sekä Ukrainalle annettavan materiaali- ja koulutustuen koordinointi osallistuvien maiden kesken.
– Ukrainan tukeminen vahvistaa koko Euroopan vakautta ja samalla Suomen omaa turvallisuutta.
Häkkänen osallistuu myös Naton ydinasepolitiikan suunnitteluryhmän (Nuclear Planning Group) kokoukseen. Suunnitteluryhmä on ylin Naton ydinpelotteesta linjaava elin.
– Agendalla ovat ajankohtaiset Naton ydinpelotteeseen liittyvät asiat, Häkkänen mainitsee.
Lisäksi Häkkänen tapaa Pohjoismaiden ja Baltian maiden puolustusministereitä NB8-kokouksessa.