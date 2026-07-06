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Erling Haaland takoi kaksi, Norja MM-puolivälieriin, Brasilia ulos | MTV Uutiset



Urheilu Jalkapallon MM 2026 Etusivu Otteluohjelma Lohkot Joukkueet Maalintekijät Uskomaton Erling Haaland! Norja tyrmäsi Brasilian ulos MM-kisoista 1:26 Norja sensaatioon näillä Erling Haalandin maaleilla Julkaistu 06.07.2026 01:05 Jere Hultin Norja eteni historiallisesti jalkapallon miesten MM-kisojen kahdeksan parhaan joukkoon. Se kaatoi neljännesvälierässä Brasilian 2–1. Molemmista vuonomaaleista vastasi supertähti Erling Haaland. MAINOS Jalkapallon MM-kisat 2026

11.6.–19.7. MTV lähettää 52 ottelua MTV Katsomossa sekä 32 peliä myös MTV3-kanavalla. Tarkemmat ottelukohtaiset tiedot löydät tästä otteluohjelmasta. Brasilialla oli ensimmäisellä nelivitosella tuhannen taalan paikka, kun Bruno Guimaraes pääsi kokeilemaan rankkarista. Yritys oli kuitenkin ponneton.

Brasilia painosti maalittoman avauspuoliskon jälkeen, mutta se ei saanut johtomaalia aikaan. Päävalmentaja Carlo Ancelotti otti 67. minuutilla kentälle myös hiljattain kuntoutuneen Neymarin, joka ei onnistunut pelitilanteissa mainetekoihin.

Norjan kultakimpale Erling Haaland astui esiin 79. minuutin pelin jälkeen. Ensin hän siirsi joukkueensa 1–0 johtoon ja varsinaisen peliajan viimeisellä minuutilla norjalaismörkö pamautti kuin tyhjästä toisen osuman.

Voit katsoa Haalandin maalit pääkuvan videolta!

Haalandilla on tässä vaiheessa kasassa seitsemän maalia. Hän jakaa maalipörssin kärkipaikkaa Lionel Messin ja Kylian Mbappen kanssa.

Loppuluvut 2–1 sinetöityivät lisäajan viime hetkillä, kun Brasilia sai illan toisen rangaistuspotkun. Tällä kertaa laukomaan asettui kenties viimeisessä maaottelussaan pelannut Neymar, joka iski pallon sisään.

Puolivälieräpaikka on Norjalle historiallinen: se ei ole koskaan aiemmin ollut MM-jalkapallossa kahdeksan parhaan joukossa. Nyt nähtyä huimaa venymistä edelsi pitkä kuiva kausi, sillä maa pelasi MM-kisoissa edellisen kerran vuonna 1998.

Norjan puolivälierävastus selviää myöhemmin maanantaiaamuna, kun Englanti ja Meksiko kohtaavat.

Tyrmätty Brasilia puolestaan jää ensimmäistä kertaa MM-puolivälierien ulkopuolelle 36 vuoteen.