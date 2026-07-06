Norja eteni historiallisesti jalkapallon miesten MM-kisojen kahdeksan parhaan joukkoon. Se kaatoi neljännesvälierässä Brasilian 2–1. Molemmista vuonomaaleista vastasi supertähti Erling Haaland.
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Jalkapallon MM-kisat 2026
11.6.–19.7.
MTV lähettää 52 ottelua MTV Katsomossa sekä 32 peliä myös MTV3-kanavalla. Tarkemmat ottelukohtaiset tiedot löydät tästä otteluohjelmasta.
Brasilialla oli ensimmäisellä nelivitosella tuhannen taalan paikka, kun Bruno Guimaraes pääsi kokeilemaan rankkarista. Yritys oli kuitenkin ponneton.