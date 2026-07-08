Muusikko Mikko Kangasjärvi muistelee MTV Uutisille edesmennyttä Pauli "Pate" Mustajärveä sekä tämän kanssa käymäänsä keskustelua, jonka hän kuvaa muuttaneen kaiken heidän välillään.

Jos tamperelaisuus pitäisi kiteyttää johonkin henkilöön, niin Eila Roine oli yksi ja Pate Mustajärvi toinen. Näin toteaa Mikko Kangasjärvi, Yö-yhtyeestä tuttu muusikko, edesmenneen Pauli "Pate" Mustajärven työtoveri ja tämän soolobändin kapellimestari vuosilta 2024–2025. Kangasjärvi johtaa orkesteria Mustajärven muistokonsertissa Tampereen Nokia Arenalla sunnuntaina 12. heinäkuuta.

Kangasjärvi muistaa tapaninpäivänä 26. joulukuuta 2025 menehtyneen Mustajärven paitsi lupsakkana tamperelaisena, myös ujona, jopa introverttina ihmisenä, joka poti esiintymisjännitystä. Se on puoli, jota suuri yleisö ei Mustajärvestä nähnyt ja josta Mustajärvi ja Kangasjärvi löysivät yhteistä rajapintaa.

– Hän oli ujo, vastoin sitä stereotyyppistä julkista kuvaa, joka hänestä monilla oli. Että hän olisi sellainen rehentelevä rokkikukko, joka on aina äänessä. Hän ei ollut yhtään sellainen. Se oli rooli, joka Paulilla oli silloin, kun keikka starttasi ja lavalle noustiin – ja nyt puhutaan nimenomaan Popeda-keikoista, Kangasjärvi muistelee MTV Uutisille.