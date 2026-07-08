Muusikko Mikko Kangasjärvi muistelee MTV Uutisille edesmennyttä Pauli "Pate" Mustajärveä sekä tämän kanssa käymäänsä keskustelua, jonka hän kuvaa muuttaneen kaiken heidän välillään.
Jos tamperelaisuus pitäisi kiteyttää johonkin henkilöön, niin Eila Roine oli yksi ja Pate Mustajärvi toinen. Näin toteaa Mikko Kangasjärvi, Yö-yhtyeestä tuttu muusikko, edesmenneen Pauli "Pate" Mustajärven työtoveri ja tämän soolobändin kapellimestari vuosilta 2024–2025. Kangasjärvi johtaa orkesteria Mustajärven muistokonsertissa Tampereen Nokia Arenalla sunnuntaina 12. heinäkuuta.
Kangasjärvi muistaa tapaninpäivänä 26. joulukuuta 2025 menehtyneen Mustajärven paitsi lupsakkana tamperelaisena, myös ujona, jopa introverttina ihmisenä, joka poti esiintymisjännitystä. Se on puoli, jota suuri yleisö ei Mustajärvestä nähnyt ja josta Mustajärvi ja Kangasjärvi löysivät yhteistä rajapintaa.
– Hän oli ujo, vastoin sitä stereotyyppistä julkista kuvaa, joka hänestä monilla oli. Että hän olisi sellainen rehentelevä rokkikukko, joka on aina äänessä. Hän ei ollut yhtään sellainen. Se oli rooli, joka Paulilla oli silloin, kun keikka starttasi ja lavalle noustiin – ja nyt puhutaan nimenomaan Popeda-keikoista, Kangasjärvi muistelee MTV Uutisille.
Mikko Kangasjärvi ja Pate Mustajärvi olivat työkavereita ja ystävyksiä.Mikko Kangasjärvi
Mustajärvi ja Kangasjärvi tekivät vuosien varrella paljon töitä yhdessä. Kaksikon tiet kohtasivat aikoinaan usein myös keikkapaikkojen bäkkäreillä, kun Mustajärvi kipparoi Popedaa ja Kangasjärvi vaikutti Yö-yhtyeessä.
– Olimme vähän semmoisia naapuribändejä, jotka olivat paljon tekemisissä keskenään.
Syvempi taso
Mustajärvestä kertova Testamenttini-kirja (Docendo) julkaistiin keskiviikkona 8. heinäkuuta. Kirjassa Kangasjärvi muistelee erästä keskustelua, jonka hän kävi Mustajärven kanssa muutama vuosi sitten.
Mustajärvi oli soittanut Kangasjärvelle luettuaan Me Naiset -lehdessä julkaistun haastattelun, jossa Kangasjärvi kertoi alkoholismistaan. Mustajärvi oli ollut kiinnostunut kuulemaan, miten Kangasjärvi oli päässyt eroon alkoholista. Kangasjärvi ehdotti, josko kaksikko istuisi yhdessä kahvikupposten äärelle ja keskustelisi aiheesta.
Mustajärven ja Kangasjärven yhteiset juttutuokiot olivat aiemmin olleet pitkälti muusikoiden rupattelua ja pyörineet työasioiden ympärillä. Nyt tamperelaisen kahvilan pöydässä saavutettiin kuitenkin syvempi taso.
– Se jotenkin muutti kaiken. Pauli ei tiennyt, että minulla oli ollut samankaltaisia ongelmia, sillä eivät ne missään näkyneet. Jos kohtasimme festareiden takahuoneessa, niin kaikkihan siellä olutta lipittivät, Kangasjärvi muistelee MTV:lle.
– Heti, kun istahdimme siihen, oli selkeää, että tässä puhutaan nyt vakavasti ja läheisesti tästä asiasta. Se jäi mieleeni. Siitä jäi tosi hyvä fiilis. Ehkä vähän surumielinen, mutta hyvä.
Mustajärven käyty keskustelu jätti Kangasjärveen hyvän, mutta myös surumielisen fiiliksen.
Keskustelun jättämästä surumielisestä fiiliksestä puhuessaan Kangasjärvi huomauttaa, ettei alkoholismi ole iloinen aihe. Hän kuvaa raitistumisen olevan rajuin identiteettimuutos, jonka hän on käynyt läpi.
– Se ei ole niin yksinkertainen asia, että nyt vain pistetään korkki kiinni eikä enää juoda. Siinä muuttuu kaikki, koko elämä ja oma oleminen. Siinä pöydän toisella puolella näin ihmisen, joka selkeästi halusi sitä muutosta, mutta ei kuitenkaan pystynyt siihen, vaikka tahto oli varmasti kova. Se on surullista.
"Varmasti kummatkin ajattelivat, että keikat jatkuvat"
Mustajärvi sai syöpädiagnoosin syksyllä 2025. Tieto Mustajärven sairastumisesta oli Kangasjärvelle järkytys ja tuli "ihan puskista". Hän ei ollut pistänyt merkille minkäänlaisia viitteitä siitä, että tämä oli vakavasti sairas.
– Hän oli hyväkuntoinen ja näytti hyvältä. Ei ollut mitään ennakkoaavistusta siitä, että jotain tuollaista voisi olla tulossa. Totta kai se järkyttää, Kangasjärvi sanoo.
Kangasjärven oli tarkoitus säestää Mustajärveä tämän keväälle 2026 suunnitellulla 70-vuotisjuhlakiertueella. Sairastumisen myötä juhlakiertue jouduttiin kuitenkin perumaan.
– Koin seitsemän vuotta aikaisemmin Olli Lindholmin kuoleman hyvin läheltä. Siinä on aina myös se puoli, että töitä häviää kalenterista, kun tulee äkillisiä sairastumisia. Sillä tavoin se vaikuttaa myös itseen, Kangasjärvi sanoo.
– Mutta tietenkin, kun on kysymys työkaverista ja ystävästä, on päällimmäisenä vain toive siitä, että kunpa hän selviäisi, hän jatkaa.
Kaksikko tapasi viimeisen kerran elokuussa 2025. Tuolloin he esiintyivät yhdessä Naantalissa.
Keikkapäivän päätteeksi Kangasjärvi ja Mustajärvi olivat halanneet toisiaan ja todenneet, että takana oli upea kesä. Jatketaan tästä, he olivat sopineet.
– Ainahan se on helppoa asetella niin, että siinä oli jotain merkkejä ilmassa, mutta ei se mene ihan niin. Se oli mukava kohtaaminen, mutten osaa antaa sille sellaista merkitystä, että se oli jonkinlainen järjestetty viimeinen kohtaaminen. Siinä vaiheessa varmasti kummatkin ajattelivat, että keikat jatkuvat, Kangasjärvi pohtii.
Kangasjärvi näkee Mustajärven jättäneen suomalaiseen musiikkiin valtavan jäljen.AOP
Mustajärven leski Tiina Mustajärvi kertoo Testamenttini-kirjassa, että Mustajärven todellisesta tilanteesta tiesivät vain kaikkein läheisimmät. Kangasjärvikään ei tiennyt tilanteen olevan niin vakava kuin se oli.
Jos Mustajärven sairastuminen tuli Kangasjärvelle yllätyksenä, tuli tämän kuolemakin.
Kangasjärvi sanoo Mustajärven jättäneen suomalaiseen musiikkiin järjettömän ison jäljen. Hän näkee Suomi-rockin muotoutuneen hyvin pitkälti siitä, mitä Tampereella aikoinaan tehtiin.
– Rock and rollin perusolemus on Suomessa paljon velkaa sille, mitä Pate ja Popeda tekivät. Jos Juice Leskinen loi Suomi-rockiin lyyrisen taituruuden, Pate ja Popeda antoivat sellaisen rock´n´roll-estetiikan, jossa jalka on monitorilla, tuulikone hulmuttaa hiuksia ja avoauton suunta on aina auringonlaskua kohti.