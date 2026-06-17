Erling Haaland jakoi kunniaa Lionel Messille pelattuaan itsekin juuri komean ottelun.
MAINOS
Jalkapallon MM-kisat 2026
11.6.–19.7.
MTV lähettää 52 ottelua MTV Katsomossa sekä 32 peliä myös MTV3-kanavalla. Tarkemmat ottelukohtaiset tiedot löydät tästä otteluohjelmasta.
Argentiinan Lionel Messi nousi Saksan legenda Miroslav Klosen rinnalle jakamaan jalkapallon MM-kilpailujen kaikkien aikojen maalipörssin kärkipaikkaa. Kummankin urasaldo on 16 MM-turnausosumaa.
Messi ylsi temppuun tehtyään juuri Argentiinan MM-turnausavauksessa kaikki kolme maalia 3–0-voitossa Algeriasta.