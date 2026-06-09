Maailman turvallisin maa on jälleen Islanti, joka on hallinnut kärkisijaa jo vuodesta 2008.
Suomi on tuoreen rauhanindeksin (Global Peace Index) mukaan maailman yhdeksänneksi turvallisin maa.
Suomi on hieman parantanut sijoitustaan, sillä viime vuonna Suomi sijoittui kymmenenneksi.
Maailman turvallisimman maan kärkisijaa pitää jälleen Islanti, joka on pysytellyt listan kärkisijalla jo vuodesta 2008 alkaen.
Toisiksi turvallisin maa on Uusi-Seelanti ja kolmatta sijaa pitää Sveitsi.
Maailman kymmenen turvallisinta maata:
1. Islanti
2. Uusi-Seelanti
3. Sveitsi
4. Slovenia
5. Irlanti
6. Itävalta
7. Portugali
8. Singapore
9. Suomi
10. Japani
Maailman kymmenen turvattominta maata:
1. Venäjä
2. Sudan
3. Kongon demokraattinen tasavalta
4. Ukraina
5. Israel
6. Etelä-Sudan
7. Afganistan
8. Jemen
9. Syyria