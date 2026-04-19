Syntymästään saakka kampurajalasta kärsinyt Kristian Tanus iski tällä kaudella uransa ennätystehot ja siirtyy seuraavaksi Sveitsin liigaan. Sitä ennen tavoitteena on neljäs Suomen mestaruus Tapparassa.

Tanus, 25, on kehittynyt jo kuuden vuoden ajan Tapparan erittäin laadukkaassa Liiga-arjessa. Tällä kaudella hyökkääjä nousi uudelle tasolle: ennätyspisteet 19+40=59 runkosarjan 54 ottelussa.

Taustalla on kesällä tehty työ ja hyvien ketjukaverien – Oiva Keskinen ja Kasper Simontaival – kanssa välittömästi uomiinsa loksahtanut peli.

Arjessa Tanusta on auttanut myös hyvin tuttu mies Suomi-kiekon pelaaja- ja valmennuspiireistä.

– Kyllä Niemisen Ville on paljon auttanut siihen, että mennään ampumaan kiekkoja päivittäin ja tehdään paljon ekstraa yhdessä. Itseluottamus on iso asia kuitenkin. Se on koko ajan mennyt parempaan suuntaan, ja jääkiekko on ollut kivaa, Tanus kommentoi MTV Urheilulle.

Tanuksen lähtökohdat noususta jääkiekkotähdeksi olivat erittäin haastavat, sillä hän on syntymästä saakka kärsinyt molempien jalkojen kampurajalasta eli jalkaterän epämuodostumasta. Se olisi pahimmillaan voinut viedä jopa kävelykyvyn. Muun muassa tästä lisää yllä olevalla videolla.