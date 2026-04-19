Sää jatkuu tänään aurinkoisena, kerrotaan Ilmatieteen laitokselta. Lämpötilat ovat koko maassa seitsemän ja 13 plusasteen välillä.
Idässä saatetaan jäädä hieman kymmenen asteen alapuolelle, kun taas lännessä kymmenen asteen raja voi ylittyä.
Ilmatieteen laitos on antanut viikonlopulle maastopalovaroituksen, joka koskee laajaa aluetta etelästä Tornion korkeudelle asti.
Maastopalon vaara on Ilmatieteen laitoksen mukaan kuivuuden takia ilmeinen. Tuulisella säällä palot myös leviävät nopeasti.