Nordmanin mukaan poliitikoilta puuttuu ulosannista särmää.

Lukuisista TV-ohjelmista, kuten Putouksesta, Siskonpedistä ja Pelimiehestä tuttu näyttelijä, koomikko ja ohjaaja Joonas Nordman kaipaa politiikoilta "lisää persoonaa" peliin.

– Politiikoilla on taipumus hioa omasta ilmaisustaan ja persoonastaan sellaiset terävimmät kulmas pois, mitä pidemmälle he pääsee poliittisella urallaan, Nordman kertoo.

Nordman harmittelee sitä, että yhtäkkiä politiikoista voi tulla "sopivan mitäänsanomattomia". Sellaisen politiikon matkiminen voi olla imitaattorille tekemätön paikka.

– Ei puhuta murretta, ei käytetä värikästä kieltä, rakennetaan itsestä sellainen politiikkoversio. Mä kyllä kannustaisin ja toivoisin, että nykyiset ja tulevat politiikot toisivat sitä omaa persoonaa avoimesti esiin. Sillä tavalla ne herkulliset imitaatiot syntyy, Nordman kertoo.

Esimerkiksi juuri tästä ilmiöstä hän nimeää Suomen nykyisen pääministerin.

– Kyllä hänelläkin on sitä Turun ja Varsinais-Suomen murretta, Nordman toteaa.

– Mutta Petteri Orpo on pitkään aikaan yksi vaikeimpia imitoitavia, hän myöntää.

Onko poliitikon "kova nahka" edellytys demokratialle? Jukka Lindström ja Joonas Nordman

