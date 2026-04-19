Poliisi kertoo Sotkamossa tapahtuneesta humalanhuuruisesta moottoriveneonnettomuudesta.
Hätäkeskus antoi eilen illalla noin kello 22 poliisipartiolle tehtävän Sotkamoon. Ilmoituksen mukaan moottoriveneellä oli törmätty puuhun Tukilahteen laskevalla joella ja oli syytä epäillä, että molemmat veneessä olijat olivat vahvasti päihtyneitä. Paikalle hälytettiin myös ensihoidon ja pelastuksen yksiköitä.
Partion tekemässä onnettomuuspaikkatutkinnassa selvisi, että veneellä oli ajettu jokea pitkin kohti Kalliojärveä. Vene oli ajautunut kapealla joella rantapenkkaan. Penkasta vene oli pompannut noin kuuden metrin matkan kuivalle maalle ja osunut rannan puihin. Veneessä olleet saivat paikalla ensihoitoa törmäyksessä tulleisiin vammoihinsa ja heidät kuljetettiin sairaalaan jatkotutkimuksiin.
Kumpikin veneilijä puhalsi reilusti yli vesiliikennejuopumuksen rajan.
Poliisi tutkii asiaa vesiliikennejuopumuksena ja vammantuottamuksena.