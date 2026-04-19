Kalervo Kummola kehottaa SM-liigaa miettimään.

Jääkiekon SM-liigaan täksi kaudeksi tullut paitsiohaastomahdollisuus ei saa Kalervo Kummolalta varauksetonta kannatusta. SM-liigaa vuonna 1975 perustamassa ollut entinen kiekkojohtaja murahti asiasta lauantai-iltana X:ssä.

– Liigan on syytä miettiä, onko näissä jälkikäteen tehdyissä paitsiohaastoissa mitään järkeä. Ne pitäisi kieltää kokonaan. Siellä on kaksi linjamiestä sitä varten, heillekin voi tulla virheitä joskus, mutta nämä haastot ovat yleensä millipeliä, joilla ei ole mitään merkitystä, Kummola kirjoitti.

Toisinaan näitä täpäriä tilanteita on tutkailtu minuuttitolkulla videoilta.

Haastomahdollisuutta on kritisoitu myös siitä, etteivät linjatuomarit vihellä nyt paitsioita, jos eivät ole täysin varmoja. Aina takaiskun kokeneet joukkueetkaan eivät huomaa paitsioita, jolloin paitsiomaaleja menee myös tarkastamatta läpi.

KooKoo haastoi lauantaina SaiPan kahden miehen ylivoimalla ajassa 26.32 tekemän 1–3-kavennusmaalin paitsiona, mutta haasto epäonnistui (video artikkelin ylälaidassa).

Kouvolalainen vierasjoukkue vei kuitenkin matsin maalein 5–3. KooKoo johtaa nyt välieräsarjaa voitoin 2–0.