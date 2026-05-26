Poliisi pyytää havaintoja Kokkolan ja Vaasan liikenneonnettomuuksista, joissa uhrina on ollut pyöräilijä.

Poliisi etsii kahta autoilijaa, joiden epäillään törmänneen polkupyöräilijöiden Kokkolassa ja Vaasassa kuluvan kuun aikana.

Kokkolan liikenneonnettomuus tapahtui Itäisellä Kirkkokadulla perjantaina 15. toukokuuta kello 17. Auto törmäsi jalkakäytävän läheisyydessä pyöräilijään, joka kaatui ja loukkaantui. Autoilija ehti pysähtyä tapahtuman jälkeen ja kävi tilannetta läpi pyöräilijän kanssa, mutta tuossa hetkessä pyöräilijä ei havainnut olevansa loukkaantunut.

Autoilija poistui paikalta, ennen kuin hän ehti vaihtaa yhteystietoja kolarin uhrin kanssa. Poliisi kertoo, että kyseinen oli pieni, sininen ja viistoperäinen, kuljettaja oli vaaleahiuksinen ja hänellä oli silmälasit. Auton takapenkillä oli 10–12-vuotias lapsi.

Poliisi pyytää kuljettajaa ilmoittautumaan poliisille asian selvittämiseksi.

Vaasan liikenneonnettomuus tapahtui Kuninkaantien ja Sepänkyläntien kiertoliittymässä aamukahdeksalta torstaina 21. toukokuuta. Poliisi kertoo, että nuori pyöräilijä oli ylittämässä suojatietä, kun kiertoliittymästä poistuva autoilija törmäsi häneen ja jatkoi matkaa Huutoniemen suuntaan. Pyöräilijä loukkasi tilanteessa polvensa. Auton kuljettaja oli todennäköisesti nainen, poliisi kertoo.

Poliisi pyytää molempien tapauksien kuljettajia ilmoittautumaan itse ja kaikkia, jotka mahdollisesti näkivät tilanteen, ottamaan yhteyttä poliisin vihjepuhelimeen 0295 415 501 tai sähköpostitse vihjeet.pohjanmaa@poliisi.fi.