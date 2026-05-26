Ruotsalaisyhtiö Boliden peruu investointinsa ja vähentää noin sata työntekijää.
Ruotsalainen kaivos- ja metallisulattoyhtiö Boliden on päättänyt pysyvästi jättää tekemättä noin miljardin euron investoinnin Kevitsan kaivokseen Sodankylässä, kertoo Kauppalehti.
Päätös tarkoittaa todennäköisesti sitä, ettei Bolidenilla ole kaivostoimintaa Suomessa vuoden 2034 jälkeen.
Kauppalehden mukaan yritys vähentää noin sata työntekijää keväällä käytyjen muutosneuvotteluiden tuloksena. Kevitsan kaivoksella oli viime vuonna keskimäärin 586 omaa työntekijää, minkä lisäksi kaivosalueella työskentelee muutama sata alihankkijoiden työntekijää.