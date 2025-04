Osaatko kuormata perävaunun oikein? Varo hengenvaarallista "keinulautamokaa"

Perävaunun kuormaus pähkinänkuoressa: sallittu määrä tavaraa sijoitetaan oikeaan kohtaan perävaunussa ja varmistetaan sen paikallaan pysyminen.

Kysymys: Mitä pitää huomioida, kun kuormataan kevytperävaunua?

Vastaus: Näin keväällä jarruttomien kevytperävaunujen määrä liikennevirrassa kasvaa melkoisesti.

Jotta perävaunulla kuljetettavat tavarat saataisiin perille ehjinä – omaa ja muiden tienkäyttäjien turvallisuutta vaarantamatta – pienenkään perävaunun kuormaamiseen ei saa suhtautua välinpitämättömästi.

Paljonko perävaunuun saa ottaa kuormaa?

Ihan ensimmäiseksi on tärkeää selvittää, paljonko perävaunuun saa ottaa kuormaa ja kuinka painavaa perävaunua vetoautolla saa vetää. Hyvin usein suurin autolle sallittu perävaunumassa tulee vastaan aiemmin kuin perävaunun kuormauskyky.

Perävaunun kuormauskyky selviää sen rekisteritiedoista. Kun kokonaismassasta vähentää omamassan, saadaan tuloksena sallittu kuormauskyky.

Tässä on kuitenkin huomattava, että jos kyseessä on kuomullinen perävaunu, ei kuomun massaa ole laskettu perävaunun omamassaan, vaan se on ikään kuin osa kuormaa. Kuomun ja sen saranasarjan painon saa selvitettyä valmistajalta tai perävaunun myyjältä.

Monesti auton suurin sallittu perävaunumassa on perävaunun kuormauskykyä alhaisempi ja näin ollen määräävä.Autoliitto

Perävaunun akselin tai akselien alta punnittu massa ja aisapaino yhteensä eivät saa ylittää sen rekisteritietoihin merkittyä suurinta sallittua kokonaismassaa.

Aisapainoa eli auton vetokoukkuun kohdistuvaa pystysuuntaista kuormaa kevytperävaunussa saa olla enintään 10 prosenttia perävaunun akselille tai akseleille sallitusta massasta – ei kuitenkaan enempää, mitä kyseiselle koukulle on hyväksytty.

Suurin akselille tai akseleille sallittu massa löytyy perävaunun rekisteritiedoista – suurin vetokoukulle sallittu pystykuorma (aisapaino) puolestaan auton tai koukun käyttöohjeesta.

Auton suurin sallittu perävaunumassa puolestaan tarkoittaa suurinta sallittua perävaunun pyörien kautta tien pintaan kohdistuvaa massaa perävaunun ollessa kytkettynä vetoautoon.

Hölmöä kevytperävaunujen kohdalla on se, että mitä järeämpi ja tukevampi kärry, sitä vähemmän siihen saa ottaa kuormaa. Turvallisuuden takaamiseksi suosittelen kuitenkin panostamaan laatuun ja käyttämään mahdollisimman vankkatekoista kärryä sille sallittujen massojen puitteissa.

Mitä pitää huomioida kuorman sijoittamisessa?

Kuormasta tulisi tehdä mahdollisimman matala ja yhtenäinen kokonaisuus. Sen painopiste tulisi sijoittaa leveyssuunnassa mahdollisimman lähelle perävaunun pituussuuntaista keskiviivaa.

Pituussuunnassa painopisteen tulisi olla niin, että aisapainoa on vähän, mutta ei liikaa. Hyvä nyrkkisääntö on, että jos pystyy nostamaan aisan vetokuulaan kohtuullisella voimalla – ilman suurempaa ponnistelua – on aisapainoa sopivasti. Nostetta aisaan ei saa missään tapauksessa kohdistua, eli jos aisa nousee ilmaan, kun vetopää irrotetaan vetokuulasta, on kuorman painopistettä siirrettävä eteenpäin.

Koska perävaunu on kuin keinulauta, ylitykset lavan edessä ja takana tulisi pyrkiä pitämään yhtä suurina tasapainon säilyttämiseksi. Jos perävaunuun kuormataan esimerkiksi pitkiä lautoja, jotka ylittävät kuormatilan takareunan enemmän kuin etureunan, saavat ne "keinulaudan" kallistumaan taaksepäin. Kuorma on tällöin takapainoinen ja hengenvaarallinen.

Kevytperävaunu on kuin keinulauta. Jos ylitys takana on suurempi kuin edessä, tulee kuormasta herkästi takapainoinen ja sen myötä yhdistelmästä hengenvaarallinen.Autoliitto

Lain puitteissa kuorma saa yltää enintään kaksi metriä perävaunun takaosan takapuolelle (yli metrin ylitys merkittävä valaistusolosuhteista riippuen punaisella lipulla tai punaisilla valolla ja heijastimella). Takaylityksen lähennellessä maksimia törmätään siihen, että vastaavan ylityksen tekeminen lavan etureunasta katsottuna ei useinkaan ole mahdollista, minkä vuoksi kuormaa ei saada tasapainoon eikä asiapainoa sopivaksi. Näinpä esimerkiksi oikein pitkien lautojen kuljettamiseksi tulisikin miettiä joku vaihtoehtoinen, turvallisempi, tapa.

Sivusuunnassa kevytperävaunun kuormatilan reunoja ei saa ylittää ollenkaan, ellei kyse ole veneen kuljettamisesta. Ennen veneenkuljetusprosessia kannattaa aiheeseen liittyvään lainsäädäntöön tutustua tarkemmin.

Miten varmistaa kuorman paikallaanpysyminen?

Kun kuorma on sijoitettu perävaunuun huolellisesti, pitää sen paikallaanpysyminen varmistaa tuennalla, sidonnalla, lukitsemalla tai peittämällä.

Kuorma ei saa siirtyä perävaunun lavalla missään liikennetilanteessa, koska tämä saattaa aiheuttaa äkillisen muutoksen perävaunun aisapainoon ja tehdä yhdistelmän hallinnan todella hankalaksi – ellei jopa mahdottomaksi. Jos kuormassa on pölyävää tai varisevaa ainesta, on se suojattava kuormapeitteellä.

Olennaista on myös muistaa, ettei perävaunun kuomu poista sidontatarvetta. "Pois silmistä – pois mielestä" -ajattelu ei siis tule kyseeseen tässä yhteydessä.

Sidonnan kireys on syytä varmistaa säännöllisesti myös matkan aikana. Suosittelen tekemään tämän jokaisen tauon yhteydessä.

