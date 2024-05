Saako BC-kortin omaava ajaa autotraileria pakettiautolla? Asiantuntija kertoo, mitä tulee huomioida: "Ei auta tässä kohtaa yhtään"

Autoliiton koulutuspäällikkö Teppo Vesalainen vastaa lukijoidemme liikenneturvallisuusaiheisiin kysymyksiin joka viikko. Lähetä oma kysymyksesi osoitteeseen lifestyle@mtv.fi.

Kysymys: Minulla on BC-kortti. Saanko vetää autotraileria pakettiautolla? Entä kevytkuorma-autolla? Vaikuttaako asiaan se, onko traileri tyhjä vai kuormattu?

Vastaus: Ajo-oikeuden riittävyyttä pohdittaessa tutkitaan aina rekisteritietoihin merkittyjä suurimpia sallittuja kokonaismassoja – ei siis todellisia massoja. Toki myös todellinen massa on tärkeää tietää, jotta ei tule ylittäneeksi autolle suurinta sallittua perävaunumassaa.

Autotraileri pakettiauton perässä

B-kortilla saa ajaa ajoneuvoja, joiden kokonaismassa on enintään 3 500 kg ja jotka on suunniteltu ja valmistettu kuljettamaan kuljettajan lisäksi enintään kahdeksan henkilöä. Mikäli vetoauto kuuluu B-luokkaan, kuten kysymyksessä viitattu pakettiauto, voi pelkällä B-kortilla ajettaessa sen perässä olla kokonaismassaltaan enintään 750 kg:n perävaunu. Perässä voi olla myös painavampi perävaunu, mutta tällöin ajoneuvoyhdistelmän (vetoauto + perävaunu) yhteenlaskettu kokonaismassa saa olla enintään 3 500 kg. Käytännössä pakettiauton ja autotrailerin kokonaismassojen summa pääsääntöisesti ylittää tuon rajan, jolloin pelkkä B-luokan ajo-oikeus ei riitä.

Se, että kysyjällä on myös C-luokan ajo-oikeus, ei auta tässä kohtaa yhtään. Sillä ei myöskään ole merkitystä, onko traileri tyhjä vai kuormattu, koska ajo-oikeuden riittävyys katsotaan rekisteritiedoissa ilmoitetuista suurimmista sallituista kokonaismassoista – ei todellisista massoista.

Suorittamalla ajokokeen tietyt kriteerit täyttävällä yhdistelmällä saa B-korttiin hankittua erityisehdon 96. Tällöin kyseisellä kortilla saa kuljettaa myös sellaista ajoneuvoyhdistelmää, jossa on B-luokan vetoauto, perävaunun kokonaismassa ylittää 750 kg ja ajoneuvoyhdistelmän kokonaismassa ylittää 3 500 kg. Tällä erityisehdolla terästetyllä B-kortilla ajettaessa yhdistelmän kokonaismassa on kuitenkin rajoitettu enintään 4 250 kg:aan. B-luokan ajo-oikeus erityisehdolla 96 saattaa jo riittää joidenkin autotrailerien vetoon tietyillä pakettiautoilla. Mikäli yhdistelmän yhteenlaskettu kokonaismassa on yli 4 250 kg, kuten useimmiten kuitenkin on, tarvitaan BE-luokan ajo-oikeus eli niin sanottu pikku-E.

Se, mitä BE-kortilla saa ajaa, riippuu siitä, milloin kyseinen ajo-oikeus on myönnetty. Ennen 19.1.2013 myönnetyllä BE-kortilla saa vetää B-luokan vetoautolla periaatteessa mitä tahansa perävaunua, joka on kyseiseen autoon laillisesti kytkettävissä. Mikäli taas kyseessä on 19.1.2013 tai sen jälkeen myönnetty BE-luokan ajo-oikeus, saa kyseisellä kortilla kuljettaa ajoneuvoyhdistelmää, jossa on B-luokan vetoauto ja perävaunu, jonka kokonaismassa on enintään 3 500 kg. Tätä painavamman perävaunun kuljettamiseen tarvitsee 19.1.2013 tai sen jälkeen BE-kortin saanut C1E-luokan ajo-oikeuden, jolla ajettaessa yhdistelmän kokonaismassa ei saa ylittää 12 000 kg:aa.

Autotraileri kevytkuorma-auton perässä

Pelkällä C1- tai C-luokan ajo-oikeudella saa vetää kyseisen luokan kuorma-autolla kokonaismassaltaan enintään 750 kg:n perävaunua. Tätä painavamman perävaunun vetämiseen tarvitaan vetoautosta riippuen C1E- tai CE-luokan ajo-oikeus. C1E-kortilla ajettaessa yhdistelmän kokonaismassaa on rajoitettu niin, että se saa olla enintään 12 000 kg.

Käytännössä autotrailerit ovat kaikki kokonaismassaltaan yli 750 kg, joten pelkällä C1- tai C-kortilla niitä ei saa vetää. Sillä ei ole tässäkään yhteydessä merkitystä, onko traileri tyhjä vai kuormattu, koska ajokorttivaatimus määräytyy rekisteritietoihin merkityn suurimman sallitun kokonaismassan mukaan.

Suurin sallittu perävaunumassa

Ajo-oikeuden riittävyyden lisäksi on varmistettava, kuinka painavan perävaunun (jarruton tai jarrullinen) kyseiseen vetoautoon saa kytkeä. Suurimpia sallittuja perävaunumassoja ei saa ylittää.

Siinä, missä ajokorttivaatimukset määräytyvät rekisteritietoihin merkittyjen kokonaismassojen mukaan, perävaunumassoista puhuttaessa tarkastellaankin sitten todellisia massoja. Nämä kaksi asiaa menevät ihmisiltä valitettavan usein sekaisin.