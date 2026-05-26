Suomen hallitus valmistelee rajaturvallisuuslain jatkoa.
Hallitus valmistelee välineellistetyn maahantulon torjumiseksi annetun niin sanotun rajaturvallisuuslain voimassaolon jatkoa. Asiasta kertoo sisäministeriö tiedotteessa.
Sisäministeri Mari Rantasen (ps.) mukaan tilanne Suomen itärajalla on jännitteinen, mutta vakaa.
Rajaturvallisuuslaki tuli voimaan heinäkuussa 2024. Alun perin sen oli tarkoitus olla voimassa vuoden, mutta vuonna 2025 sen voimassaoloa jatkettiin tämän vuoden loppuun saakka.
Pääministeri Petteri Orpo (kok.) sanoi viime viikolla, että rajaturvallisuuslaille tarvitaan jatkoa, sillä turvallisuustilanne ei ole hänen mukaansa muuttunut.