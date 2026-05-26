Australian Adam Walton on pudottanut venäläisen Daniil Medvedevin lukemin 6–2, 1–6, 6–1, 1–6, 6–4 tenniksen Ranskan avointen miesten kaksinpelissä.
Walton pelaa turnauksessa villillä kortilla, mutta Medvedev on maailmanlistalla kahdeksantena ja oli turnauksen kuudenneksi sijoitettu. Altavastaajan asemasta huolimatta Walton nujersi vastustajansa. Ottelu kesti lähes kolme ja puoli tuntia.
Medvedev on maailmanlistan entinen ykköspelaaja. Supertähti on voittanut Yhdysvaltain avointen grand slam -mestaruuden vuonna 2021.
Walton kohtaa toisella kierroksella sijoittamattoman yhdysvaltalaisen Zachary Svajdan. Walton on maailmanlistalla sijalla 97 ja Svajda sijalla 85.