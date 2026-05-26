Ruotsi sai elintärkeälle Slovakia-ottelulle todella heikon alun jääkiekon MM-kisojen B-lohkossa.
Slovakia hallitsi ottelun ensimmäistä kymmenminuuttista mielin määrin. Martin Chromiak latasi sille avausmaalin ajassa 4.54. Ruotsi haastoi osuman, mutta tuomio piti, ja Slovakia kilautti kiekon ylärimaan tästä seuranneella ylivoimalla.
– Ei! Painajaisalku, Aftonbladet otsikoi seurannassaan.
Ruotsin Anton Frondell tykitti 1–1-tasoituksen 16 minuutin kohdalla.
– Kyllä! Ruotsi vastaa, Aftonbladet loi uskoa.
Ottelun panos on harvinaisen selkeä: Ruotsi tarvitsee selvitäkseen puolivälieriin kolmen pisteen voiton, Slovakialle riittää piste, mutta se voi nousta myös lohkokolmoseksi suoralla voitolla. Avauserän jälkeinen tilanne ei siis riitä Ruotsille.
A-lohkon kello 17.20 alkaneessa ottelussa Yhdysvallat johtaa Itävaltaa avauserän jälkeen 2–0. Se varmistaisi voitolla paikkansa puolivälierissä.
MTV Urheilu seuraa jännittävän MM-kisapäivän tapahtumia seurantajutussaan. Tiistai-illan helmi on klo 21.20 alkava Sveitsin ja Suomen kohtaaminen, jossa ratkaistaan A-lohkon voitto.