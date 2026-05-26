Kreikan entinen maajoukkuemies on poissa.

Entinen jalkapalloilija Paraskevas Antzas on kuollut 49-vuotiaana.

Kreikkalaisella oli Yahoon mukaan diagnosoitu ALS, lihasten toimintaa ohjaavia liikehermosoluja rappeuttava motoneuronitauti.

Antzas pelasi urallaan Kreikan maajoukkueessa 26 ottelussa. Puolustaja oli edustamassa maataan vuoden 2008 EM-kilpailuissa.

Seurajoukkuetasolla mies muistetaan etenkin Kreikan suurseura Olympiakosin takalinjoilta. Vyölle tuli muun muassa seitsemän Kreikan mestaruutta ja kolme Kreikan cup-mestaruutta, ja pelaaja tahkosi usein myös Mestarien liiga -otteluita.

Olympiakos kuvaili tiedotteessaan Antzasin operoineen punavalkoisessa pelipaidassa intohimoisesti, voimakkaasti ja arvokkuudella.

– Hän jätti läsnäolollaan voimakkaan jäljen pelikentälle ja kaikkiin, jotka tunsivat hänet, seura kirjoitti ja esitti osanotot miehen perheelle sekä läheisille.

– Kevyt olkoon maa, joka peittää hänet.

Paraskevas Antzas Olympiakosin peliasussa./All Over Press