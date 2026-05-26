Kreikan entinen maajoukkuemies on poissa.
Entinen jalkapalloilija Paraskevas Antzas on kuollut 49-vuotiaana.
Kreikkalaisella oli Yahoon mukaan diagnosoitu ALS, lihasten toimintaa ohjaavia liikehermosoluja rappeuttava motoneuronitauti.
Antzas pelasi urallaan Kreikan maajoukkueessa 26 ottelussa. Puolustaja oli edustamassa maataan vuoden 2008 EM-kilpailuissa.
Seurajoukkuetasolla mies muistetaan etenkin Kreikan suurseura Olympiakosin takalinjoilta. Vyölle tuli muun muassa seitsemän Kreikan mestaruutta ja kolme Kreikan cup-mestaruutta, ja pelaaja tahkosi usein myös Mestarien liiga -otteluita.
Olympiakos kuvaili tiedotteessaan Antzasin operoineen punavalkoisessa pelipaidassa intohimoisesti, voimakkaasti ja arvokkuudella.
– Hän jätti läsnäolollaan voimakkaan jäljen pelikentälle ja kaikkiin, jotka tunsivat hänet, seura kirjoitti ja esitti osanotot miehen perheelle sekä läheisille.
– Kevyt olkoon maa, joka peittää hänet.
Paraskevas Antzas Olympiakosin peliasussa./All Over Press