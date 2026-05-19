MTV Uutiset ja tekoäly

Liiketoiminta ja kehitys

Juuri nyt Avaa

Hän selvitti, että silmiä voidaan harjoittaa noin 10–15 minuutin treenein.

– Jos sinulla on oikea silmä johtava, maalivahtipelissä kulmalta nousut ovat helpompia kilpipuolelta kuin hanskapuolelta, koska sinne on vaikeampi nähdä, "Leke" sanoi.

Lehtonen, joka maalivahtivalmensi tällä kaudella alle 20-vuotiaiden maajoukkuetta, avasi, että urheilijan näöntarkastuksella voidaan tutkia näkemisen ongelmia ja kohdistamista. Maalivahtien kanssa on paikallaan selvittää, kumpi silmä on johtava.

Suomen jääkiekkoliiton maalivahtipelin kehityspäällikkönä nykyisin toimiva mies esitti maanantaina MTV Urheilun lähetyksessä pikantteja huomioita silmien huomioimisesta veskarien kanssa. Lehtonen kertoi tehneensä viimeiset kaksi vuotta urheilunäkemiseen erikoistuneen optikko Timo Koljosen kanssa "silmäduunia".

Kari Lehtonen on maalivahtikoutsauksen huippuosaaja, joka on esimerkiksi ollut Suomen miesten jääkiekkomaajoukkueen valmennusryhmässä voittamassa takavuosina olympiakultaa ja kahta maailmanmestaruutta.

Leijonien pelit, välierät ja finaali MTV3-kanavalla. MTV Katsomossa ottelut maksullisilla tilauksilla. Kaikki kisauutiset MM-jääkiekon verkkosivuilla .

MTV Uutiset Nyt -sivulle

MTV Uutiset Nyt -sivulle

Muistatko tämän herkun? Tuo mieleen lapsuuden kesät ja juhlat: "Liikutun!"

Asuntojen hinnat nousivat vain yhdessä suurista kaupungeista – Vantaalla romahdus

Nainen katosi Juvalla – soita 112, jos näet

– Silmän lihas väsyy ihan yhtä lailla kuin mikä muu lihas tahansa.

Joissain harjoitteissa heitellään numeroituja palloja, ja kopin tekemisen yhteydessä niistä on löydettävä numerot. Saatetaan myös ampua erivärisiä kiekkoja, joiden värejä on havainnoitava.

Puhelimet pois

Maalivahdin on hyvä huomioida silmien väsyminen hillitsemällä puhelimen käyttöä ennen joukkuetapahtumia.

– On tehty tutkimus, että ihminen katsoo puhelinta keskiarvoisesti 23 sentin etäisyydeltä. Sinä tiedät, miten silmät tekevät siinä vaiheessa. Ne ovat tällainen prisma, eli ne katsovat periaatteessa kieroon.

– Sitten sinun pitäisi yhtäkkiä havainnoida kentältä kahdenkymmenen metrin, kymmenen metrin, viiden metrin ja metrin päästä juttuja. Ja sinä väsytät silmän lihakset sillä puhelimella 23 sentissä.