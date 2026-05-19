Maalivahtipelin kehityspäällikkö Kari Lehtonen varoittaa junioreita.
Kari Lehtonen on maalivahtikoutsauksen huippuosaaja, joka on esimerkiksi ollut Suomen miesten jääkiekkomaajoukkueen valmennusryhmässä voittamassa takavuosina olympiakultaa ja kahta maailmanmestaruutta.
Suomen jääkiekkoliiton maalivahtipelin kehityspäällikkönä nykyisin toimiva mies esitti maanantaina MTV Urheilun lähetyksessä pikantteja huomioita silmien huomioimisesta veskarien kanssa. Lehtonen kertoi tehneensä viimeiset kaksi vuotta urheilunäkemiseen erikoistuneen optikko Timo Koljosen kanssa "silmäduunia".
Lehtonen, joka maalivahtivalmensi tällä kaudella alle 20-vuotiaiden maajoukkuetta, avasi, että urheilijan näöntarkastuksella voidaan tutkia näkemisen ongelmia ja kohdistamista. Maalivahtien kanssa on paikallaan selvittää, kumpi silmä on johtava.
– Jos sinulla on oikea silmä johtava, maalivahtipelissä kulmalta nousut ovat helpompia kilpipuolelta kuin hanskapuolelta, koska sinne on vaikeampi nähdä, "Leke" sanoi.
Hän selvitti, että silmiä voidaan harjoittaa noin 10–15 minuutin treenein.