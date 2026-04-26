Suomen presidentti Alexander Stubb otti kantaa Washingtonin ampumavälikohtaukseen.
Valkoisen talon kirjeenvaihtajien illallisella tapahtunut ampumavälikohtaus nousi otsikoihin sunnuntaiaamuna Suomen aikaa.
Suomen tasavallan presidentti Alexander Stubb kommentoi tapahtunutta X:ssä.
– Olen helpottunut siitä tiedosta, että presidentti Trump puolisoineen ja kaikki Valkoisen talon kirjeenvaihtajien illallisen vieraat ovat turvassa, Stubb kirjoittaa.
Välikohtaus johti muun muassa Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin sekä muiden paikalla olleiden hallinnon jäsenten evakuointiin.
Stubbin mukaan poliitikkoihin ja mediaan kohdistuvalla väkivallalla ei ole sijaa demokratiassa.