Juhannusaattona Riihimäellä paloi jätteitä, jotka sytyttivät myös jätepuristimen ja sen ympäristön.

Juhannusaattona Riihimäen Merkosenkadulla sijaitsevan lastauslaiturin alla paloi jätteitä kello 19 jälkeen.

Palo levisi lastauslaiturin alla jätepuristimeen sekä sen ympäristöön ennen kuin palo saatiin sammumaan.

Tulipalo aiheutti vahinkoja, ja sitä epäillään tahallaan sytytetyksi. Rikosilmoitus on kirjattu nimikkeellä tuhotyön yritys, mikä saattaa esitutkinnan edetessä vielä muuttua.

Paikalla nähtiin kaksi nuorta poikaa, joiden osuutta tapahtumiin poliisi selvittää.

Pojista toisella oli vaaleat hiukset. Päällään hänellä oli sininen paita sekä harmaat housut, joissa oli sivulla musta raita. Jalassaan hänellä oli valkoiset kengät ja mukanaan musta reppu.

Toinen poika oli tummahiuksinen, ja hänellä oli päällään vihreä t-paita, mustat shortsit sekä mustat tai vihreät kengät. Liikkeellä hän oli todennäköisesti naistenmallisella, pinkillä polkupyörällä.

Poliisi pyytää ilmoittamaan havainnoista, jotka koskevat tapahtumapaikka Merkoksenkatua 19. kesäkuuta kello 19–20.

Havainnot ja vihjeet voi ilmoittaa Hämeen poliisille sähköpostitse osoitteeseen vihjeet.hame@poliisi.fi tai puhelimitse Riihimäen poliisiaseman päivystysnumeroon 0295 414 183.